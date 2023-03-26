عرض الحلقة 5 من مسلسل سره الباتع على on drama بعد قليل

دقايق قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة 5 من مسلسل سره الباتع، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لعام 2023، وتعد تجربته الأولى في عالم الدراما، وذلك عبر شاشة قناة «on drama».

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وسيُكشف من خلال عرض الحلقة 5 من مسلسل سره الباتع كيف سيكون موقف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني فى حقبة الحملة الفرنسية من موت صديقه صابر، والذي يجسد شخصيته الفنان هشام الجخ الذي قُتل على يد قوات الحملة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

وسيذاع مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة «on drama»، وبعدها قناة «on»، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

وسيذاع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وسيتم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل سره الباتع بعد قليل فى السادسة والربع مساءً عبر شاشة قناة «on drama»، وبعدها على قناة «on»، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا .

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول حقبتين من الزمن، الأولى هي فترة الحملة الفرنسية، والثانية هي الزمن الحاضر.