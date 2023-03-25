مسلسل سره الباتع الحلقة 4.. أول لقاء بين أحمد السعدني وحسين فهمي

يواصل مسلسل سره الباتع الحلقة 4 تطورا في أحداثه من خلال متابعة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، الحفر هو الآخر أسفل مقام السلطان حامد، وذلك عبر شاشة قناة on drama.

وبالفعل نجح حامد للمرة الثانية في العثور على خطاب جديد من ضمن خطابات العالم الفرنسي كليمان، الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي.

وعلى الجانب الآخر، بدأت لونا التي تجسد شخصيتها رانيا التومي في قراءة أول خطاب وجدته، وجاء فيه كليمان وهو يحكي عن أن الفرنسيين عندما أتوا إلى مصر كانوا غزاة ولكنه كان حماسه الأكبر التعرف على المصريين وعلى أحفاد من بنوا أعظم حضارة.

وخلال خطاب كليمان، حكى عن أول لحظة قابل فيها حامد، قائلا: «مكنتش أعرف أن الراجل اللي ابتسملى دا هو اللي هيقلب الدنيا، حامد مش من الزعماء، حامد فلاح عادي خالص والإدارة العليا أصدرت قرارا بمنع الكلام عن حامد نهائي».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

كما يتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء وعبر شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن؛ الحملة الفرنسية والوقت الحالي.