أعلنت كل من قناة الحياة وon مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، بطولة الفنان أحمد فهمي الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى.

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وأحداث مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة ينكشف من خلالها تطورات الأحداث بين الفرنسيين والسلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتمّ عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

كما يتمّ عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة on وon drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويتمّ عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وذلك في تمام الساعة 12 صباحًا، أما على قناة on فيعرض في تمام الساعة 7.30 مساءً وعلى قناة on drama فيعرض في تمام الساعة 6.15 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول سر السلطان حامد من خلال مشاركة كوكبة من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين.