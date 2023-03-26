موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، حازت على اهتمام عدد كبير من الجمهور، خاصة بعدما شهدت الحلقات السابقة من المسلسل أحداثا كبيرة ومتسارعة، ويتزامن عرض المسلسل مع شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

وجاء موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، في العاشرة مساءً، على قناة ON في رمضان 2023 على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أحداث وقصة مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.