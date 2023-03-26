الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار.. هل تستمر قصة الحب بين مهرة والكوماندا؟

يتساءل الجمهور عن الأحداث التي ستشهدها الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، خاصة أن الحلقات السابقة شهدت أحداثا متسارعة ومثيرة لأبطال المسلسل.

الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

ويتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار والحلقات المقبلة تنامي قصة الحب بين «الكوماندا» الذي يقوم بتأدية شخصيته الفنان أحمد العوضي و«مهرة» التي تقوم بتأدية شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث أبدى إعجابه بها خلال جولة نيلية قاما بها.

كما من المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تسارع الأحداث بين «العترة» وبين الفنان أحمد العوضي بعدما اقتحم المنزل وكاد أن يتهجم على «مهرة» لولا تدخل «جابر الكوماندا» في نهاية المطاف.

مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.