سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023.. الأبيض بـ13 جنيها

سجل سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023، تراجعاً للبعض منها واستقرارا لأخرى، وفقاً لتعاملات البيع والشراء في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر.

سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023 شهد تراجعاً ممتاز للغاية يعود بالنفع علي قطاع كبير من المربين للثروة الداجنة والكتاكيت في محافظات الجمهورية.

سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023

وأوضح يحيى أن سعر الكتكوت اليوم الأحد 26-3-2023، شهد وفرة في المعروض منها تزامناً مع جميع منتجات التفريخ الكتاكيت والبط، حيث جاءت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 13 و15 جنيهًا.

- سعر كتكوت بط فرنساوي 17:50 جنيه.

- سعر كتكوت بط مسكوفي 24 جنيهًا.

- سعر كتكوت بط مولار 27 جنيهًا.

- سعر كتكوت الروزي 9:25 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو بين 13 و14 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي 7:75.