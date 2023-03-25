أسعار الكتاكيت اليوم السبت في المحافظات.. «الروزي» بـ8 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت في المحافظات، تراجعا للبعض منها واستقرارا لأخرى، وذلك وفقاً لتعاملات البيع والشراء في الأسواق الحرة بشتى ربوع محافظات مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في المحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت اليوم السبت في المحافظات شهدت تراجعا جيدا يصب في مصلحة قطاع كبير من المربين للثروة الداجنة في محافظات مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وأشار «يحيى» أن أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات جاءت على النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 14 و15 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي 17 جنيها.

- سعر كتكوت بط مسكوفي 25 جنيها.

- سعر كتكوت بط مولار 26 جنيها.

- سعر كتكوت الروزي 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت الساسو بين 12 و13:50 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات.