هل تنخفض أسعار الكتاكيت بالمحافظات في رمضان.. خبير يجيب؟

كشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عن تراجع أسعار بعض أنواع الكتاكيت، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة في المحافظات.

تراجع أسعار الكتاكيت في المحافظات

وأضاف «زكريا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار الكتاكيت يصب بالنفع على قطاع كبير من المربين للثروة الداجنة، موضحًا أن هذا الأمر لم يحدث منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وذلك جراء وفرة في المعروض، عقب تحسن في الأحوال الجوية للطقس وانتهاء شهري «طوبة، وأمشير»، إذ أن البرد القارس يؤثر على عمليات التفريخ للكتاكيت، وبالتالي الأسعار في الفترة المقبلة، وتنخفض.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وأوضح «زكريا»، أن أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات، إذ سجلت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12حتى 13:50جنيه، وسط تراجع بلغ 10جنيهات لكل كتكوت منذ مطلع الأسبوع.

- سعر كتكوت بط فرنساوي، بـ15 جنيها، وسط تراجع بمقيمة 6 جنيهات منذ مطلع هذا الأسبوع.

- سعر كتكوت بط «مسكوفي»، بـ24 جنيهًا.

- سعر كتكوت بط «مولار»، بـ25 جنيهًا.

- سعر كتكوت الروزي، بـ8:50 جنيه.

- استقر سعر الكتكوت «الساسو»، ما بين 11إلى 12:50جنيه، وسط تراجع بلغ 7 جنيهات منذ مطلع هذا الأسبوع.

يذكر أن الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، معنية بمتابعة حركة الأسعار للدواجن، والكتاكيت، والأعلاف للدواجن، وزيادة نسب التفريخ للثروة الداجنة بالطرق العلمية الحديثة.