أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء.. الساسو بـ10 جنيهات والبلدي بـ7.5

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وذلك للمهتمين بتربيتها والتجارة فيها في المنزل خاصة في الأرياف، كما يهتم بمعرفة أسعارها المواطنون لتحكمها في سوق الفراخ والدواجن بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء والتي سجلت انخفاضا مقارنة بالأيام الماضية، وفق بيان البورصة الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت اسعار الكتاكيت اليوم كالتالي:

أسعار الكتكوت أبيض عمر يوم وصل إلى نحو 11 جنيها.

وسجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم نحو 10 جنيهات.

كتكوت بلدي عمر يوم وصل إلى نحو 7.5 جنيه.

يبدأ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم وصل إلى نحو 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن جاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 70 و72 جنيها.

تراوح سعر الفراخ الساسو من 105 إلى 108 جنيهات.

تراوح سعر الفراخ البلدي الكيلو من 99 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر الفراخ الأمهات الأبيض بين 64 و65 جنيها.