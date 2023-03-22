أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض الكتاكيت 

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها، واتحاد منتجي الدواجن، مع استقبال شهر رمضان؛ إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و72 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان البورصة في القليوبية، واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وبلغت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو بين 70 و72 جنيها.

الفراخ الساسو الكيلو من 105 إلى 108 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 99 إلى 100 جنيه.

الفراخ الأمهات الأبيض الكيلو بين 64 و65 جنيها.

وبلغت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الكتاكيت، وفق بيان البورصة الرئسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 11 جنيها، بانخفاض جديد بلغ جنيهين، عن تعاملات أمس.

كتكوت ساسو عمر يوم 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن تعاملات أمس.

كتكوت بلدي عمر يوم بـ7.5 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بدأ بسعر 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم وكيلو البط بأنواعه

وتضمنت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم سعر كيلو لحوم البط بأنواعه، والذي شهد استقرارا وثباتا في السعر، كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية، عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان البورصة، كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 100 جنيه.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 92 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 108 جنيهات.