أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 تزامنًا مع استمرار أيام وليالي شهر رمضان الكريم الذي يحظى بأهمية خاصة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 4:20 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وكشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 11:57 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأوضحت أن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد في تمام الساعة 3:26 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأشار إلى أن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد في تمام الساعة 06:06 دقيقة بينما موعد أذان العشاء في تمام الساعة 07:24 دقيقة في كافة المساجد.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الأحد وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.