مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
عمرو الورواري
12:46 م | الأحد 26 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 تزامنًا مع استمرار أيام وليالي شهر رمضان الكريم الذي يحظى بأهمية خاصة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.
أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 4:20 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
وكشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 11:57 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.
موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
وأوضحت أن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد في تمام الساعة 3:26 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
وأشار إلى أن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد في تمام الساعة 06:06 دقيقة بينما موعد أذان العشاء في تمام الساعة 07:24 دقيقة في كافة المساجد.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023
ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الأحد وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.