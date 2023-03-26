مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023.. أذان المغرب 06:07 مساء

تضم إمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، وتضم موعد صلاة الفجر، وموعد الشروق وموعد صلاة الظهر، وموعد صلاة العصر، وموعد صلاة المغرب، وموعد صلاة العشاء.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023، اليوم الرابع بشهر رمضان تحددها هيئة المساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان 2023 وفقا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 ومواعيد الأذان وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر.

موعد أذان الفجر باليوم الرابع لرمضان 04:27 صباحا

موعد الشروق باليوم الرابع لرمضان 05:54 صباحا

موعد أذان الظهر باليوم الرابع لرمضان 12:00 مساء

موعد أذان العصر باليوم الرابع لرمضان 03:27 مساء

موعد أذان المغرب باليوم الرابع لرمضان 06:07 مساء

موعد أذان العشاء باليوم الرابع لرمضان 07:37 مساء.