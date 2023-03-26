يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها، واستعدادا لتناول وجبة الإفطار عند أذان المغرب.

مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وتحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 بحسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي كالتالي:

الفجر 4:19 صباحا

الشروق 5:48 صباحا

الظهر 11:57 صباحا

العصر 3:26 مساء

المغرب 6:06 مساء

العشاء 7:25 مساء

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 4:19 صباحا.

موعد أذان الظھر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الأحد 2023-3-26 في الساعة 11:57 صباحا

موعد أذان العصر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 6:06 مساء.

موعد أذان العشاء في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 7:25 مساء.

عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الأحد

يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الأحد 26-3-2023، طبقا لإمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.