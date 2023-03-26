مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
هبة صبيح
12:54 م | الأحد 26 مارس 2023
مواقيت الصلاة اليوم
يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها، واستعدادا لتناول وجبة الإفطار عند أذان المغرب.
مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
وتحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 بحسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي كالتالي:
الفجر 4:19 صباحا
الشروق 5:48 صباحا
الظهر 11:57 صباحا
العصر 3:26 مساء
المغرب 6:06 مساء
العشاء 7:25 مساء
موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 4:19 صباحا.
موعد أذان الظھر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الأحد 2023-3-26 في الساعة 11:57 صباحا
موعد أذان العصر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 3:26 مساء.
موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 6:06 مساء.
موعد أذان العشاء في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بورسعيد اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة 7:25 مساء.
عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الأحد
يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الأحد 26-3-2023، طبقا لإمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.