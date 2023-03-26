ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد الإفطار الذي يعلن انتهاء رابع أيام شهر الصيام، والاستعداد لصوم اليوم الخامس، حيث يشهد اليوم الرابع من شهر الصوم إفطار الكثير من العائلات الفيومية في المطاعم والخيم الرمضانية تجنبًا للشعور بالملل، وللتخفيف من أعباء ربات البيوت وعناءهم في تحضير الإفطار والسحور يوميًا.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويولي الآلاف من الأهالي أهمية كبرى حول موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم نظرًا لارتباط موعد المغرب بموعد تناول الإفطار وانتهاء الصيام رسميًا، فضلًا عن اهتمام السيدات به لكي تتمكنّ من تحضير الإفطار قبل الموعد بوقت كافٍ.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 26-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فإنّ موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 26-3-2023 يرفع الساعة 6:11 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، فإنّه يتم إقامة الصلاة عقب الانتهاء من رفع أذان المغرب بنحو 10 دقائق أي في تمام الساعة 6:21 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 26-3-2023 بالتزامن مع موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 26-3-2023 حيث يبدأ الجميع في تناول وجبة الإفطار فور سماعهم أذان المغرب يرفع من المساجد المحيطة والقريبة منهم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد السحور والإمساك، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد السحور: الساعة 2:07 صباحًا.

موعد الإمساك: الساعة 4:07 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:29 مساءً.