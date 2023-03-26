وصول 13 طبيبا لإجراء الكشف الطبي والعمليات بالمجان في مستشفى العريش

تواصل مديرية الصحة بشمال سيناء تقديم الكشف الطبي المجاني للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، حيث وصل أطباء البروتوكول من 4 جامعات مصرية إلى مستشفى العريش العام، من أطباء البروتوكول، وذلك للكشف على المرضى وإجراء عمليات جراحية بالمجان.

ثمن التذكرة ثلاث جنيهات والعمليات على نفقة الدولة

قال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام في بيان إن رسم التذكرة ثلاث جنيهات فقط، وأن الأطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية مجانية، على التأمين الصحي، أو على نفقة الدولة، حيث يقوم بأجراء العمليات أساتذة من امهر الأطباء من الجامعات المصرية.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء في بيان، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية، قد وصلت العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام للكشف على المرضى.

تخصصات وأسماء أطباء البروتوكول بالعيادات الخارجية في مستشفى العريش

وأضاف أن دفعة قائمة الأطباء تضم تخصص مخ وأعصاب الدكتورة غادة عبد الوهاب خليل، وقلب وصدر الدكتور كريم محمد مدحت، والدكتور عمرو حسن منصور، وتخدير الدكتور حلمى حافظ حلمى، وعظام الدكتور محمد حامد محمد، وجراحة عامه الدكتور سامح محمد نجيب الدكتور محمد نجم عبد الغفار، واشعه الدكتور يوسف محمد فهيم، وجراحة مخ وأعصاب الدكتورة هبة مدحت مغربي، والدكتور محمد حسن سيد، وطب أورام الدكتور أحمد عبد الرحيم أحمد، وتجميل الدكتور محمود السيد جوده، وجهاز هضمى وكبد الدكتورة فاطمة عبد القادر عطيه، موضحا أن نفس الأطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية في المستشفى بحسب حاجة المريض، وذلك بالمجان.