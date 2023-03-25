موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم السبت 25-3-2025

يؤذن لصلاة المغرب في شمال سيناء بشكل مختلف ومتقدم في الوقت كل مدينة عن الأخرى بعض الوقت، حيث يضرب مدفع الإفطار يليه أذان المغرب في العريش قبل مدينتي الشيخ زويد ورفح بفارق 6 دقائق ولذلك نقدم لكم موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 25-3-2025.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 25-3-2025

يحين موعد صلاة بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 5:59 دقيقة مساء، فيما يحين أذان المغرب في مدينتي الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 6:05 دقيقة، وذلك بفارق عدة دقائق بينهما بحسب التوقيت المحلي للمدينتين

وكان المصلون أدوا أمس صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان أمس بشكل طبيعي، من شهر رمضان المبارك، ، وقد أعلن عن دروس الوعظ بعد صلاة العصر كما أعلنت الأوقاف في بيانها المسبق، وأيضا دروس الفقه بين أستراحات وجلسات صلات التراويح.

دروس الوعظ والخطب بمساجد المحافظة الكبرى

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها أن الخطب ودروس الوعظ تتم بشكل طبيعي في بعض المساجد الكبرى بالمحافظة على فترتين، وهي ما بعد صلاة العصر بشكل يومي، أو بين فترة الأستراحة والجلسات التي تتخلل صلاة التراويح، مع فتح باب المقرأة للكبار والصغار في المساجد الكبرى بالمحافظة.