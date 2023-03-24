أمطار خفيفة تتساقط على مدن وقرى شمال سيناء

تساقطت منذ لحظات بعد صلاة الجمعة أمطار خفيفة على بعض المناطق في مدن وقرى شمال سيناء، وذلك بعد اختفاء شمس النهار وتكاثر الغيوم بالمنطقة وانخفاض درجات الحرارة.

شهدت مدن وقرى المحافظة تقلبات مناخية مفاجئة وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع اختفاء تام لشمس النهار، وتكثر الغيوم بسماء المنطقة وأرتفاع أمواج البحر

انخفاض درجات الحرارة وتقلبات مناخية

أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة انخفضت بعد ظهر اليوم، موضحا أن هناك أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة سوف تتساقط على بعض المناطق الساحلية والصحراوية بالمحافظة

وأوضح المرصد المناخي أن درجات الحرارة وصلت ظهر اليوم إلى 24 درجة، منخفظة عن أوقات الصباح بمعدل 4 درجات مئوية.

مجلس مدينة العريش يتابع حالة الطقس

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له أن قسم النظافة والتجميل والإدارة الهندسية بالمجلس على متابعة دائمة بالأحوال المناخية ومتابعة التطورات، مشيرا أن الأمور عادية، وأن هناك تنسيقا مع المديريات ورؤساء الأحياء، والأقسام بالمحافظة، ولم يتلقى مجلس المدينة أي شكاوى من المواطنيين بسبب الأوضاع المناخية وحالة الطقس.