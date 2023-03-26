مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح من 6 دول أوروبية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، وصول آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 27 رحلة طيران قادمة من مطارات من 6 دول أوروبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة طيران

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم كشف وصول 27 رحلة طيران على مدار اليوم اليوم الأحد تقل آلاف السياح قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وليتوانيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب قادمين من أوروبا على متن 27 رحلة طيران، ضمن 121 رحلة قادمة خلال الأسبوع الجاري، ما يمثل أعلى معدل وصول منذ مطلع العام الجاري.