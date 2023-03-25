مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة طيران سياحية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 38 رحلة طيران، وهو أعلى معدل وصول رحلات في اليوم الواحد منذ مطلع العام الجاري، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة طيران سياحية

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم كشف وصول 38 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم السبت وهو أعلى معدل وصول رحلات في اليوم الواحد منذ مطلع العام الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 38 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وليتوانيا والنمسا وبلجيكا على مدار اليوم السبت.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي ضمن 121 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، مؤكدا أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.