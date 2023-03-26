«الأرصاد»: تحسن واستقرار الأحوال الجوية مع تلاشي فرص سقوط الأمطار

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس وأول أمس.

منار غانم: نلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «بداية من اليوم، سيؤثر علينا مرتفع جوي على سطح الأرض، سيعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية، نبدأ نلاحظ فترات سطوع أشعة الشمس نهارا وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المحافظات الداخلية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «المحافظات الشمالية سيبقى عليها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال سيناء».

وأكّدت أنَّ مجمل أمطار اليوم سيكون أقل بكثير مما شهدناه خلال الأيام الماضية، وغير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية ونسب الحدوث ضعيفة، وبالتالي فإن الأجواء مستقرة بشكل كبير من حيث الأمطار.