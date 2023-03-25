حالة الطقس غدا.. أمطار على 9 محافظات وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن أن تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات سقوط أمطار متوسطة على 9 محافظات على مدار اليوم، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40% وسط توقعات بانحسار فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط وذلك بنسبة تصل إلى 20% على مدار اليوم.

كما جاءت فرص سقوط الأمطار غدا في محافظتي السويس وبورسعيد وذلك بنسبة تصل إلى 40% وتكون متوسطة على مدار اليوم، فيما تشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20%.

فرص سقوط الأمطار غدا الأحد في المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد الجوية أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار يوم الإثنين المقبل 27 مارس، والثلاثاء 28 مارس، على جميع المحافظات إذ تؤثر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق في السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متفاوتة.

حالة الطقس في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أنه تشهد حالة الطقس في المحافظات من يوم الأربعاء 29 مارس حتى الجمعة 31 مارس تكون ظاهرة الشبورة المائية والرياح وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بالإضافة إلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لوجود الأتربة العالقة نهاراً.