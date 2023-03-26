الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الاثنين.. شبورة مائية ونشاط للرياح

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 27 مارس الجاري، حيث من المتوقع نزول شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية من القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين من المتوقع أن تشهد أيضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويسود وفق الأرصاد الجوية حالة من الطقس البارد ليلا على الأنحاء كافة، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أن هناك انخفاض مستمر في درجات الحرارة على بقيم تتراوح بين 5 لـ7 درجات بدءًا منذ السبت الماضي، ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 30 مارس الجاري.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وكشفت من جهتها الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدا الاثنين، والتي جاءت كالتالي:

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الاثنين العظمى على القاهرة الكبرى 23 والصغرى 14، الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14، السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15، جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16، شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12، وجنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.