الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأحد.. وتوقعات باستمرار انخفاض الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري، إذ يسود اليوم طقس بارد على كل الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية.. حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس اليوم الأحد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن تكون شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد أنّ هناك احتمالية وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وأكدت أنّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى الخميس المقبل 30 مارس الجاري، لافتة إلى أنّ ذروة حالة عدم الاستقرار كانت الجمعة الماضية.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة اليوم الأحد، فسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 22 والصغرى 13، الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13، السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15، شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.