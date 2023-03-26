أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023، خلال اليوم الرابع في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان لهذا العام والتي جاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 06:06 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإنه يؤذن لصلاة العشاء الساعة السابعة و20 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و57 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

إقبال كبير على مساجد الإسماعيلية

وشهدت مساجد الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة على مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والسلام وزمزم.

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كافة المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبرى التي تشهد زحاما كبيرا من المواطنين في صلاة التراويح والفجر.