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موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

شيماء دراز
01:47 م | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

ساعات قليلة تفصل أهل دمياط عن حلول موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، لارتباط موعد الأذان بكسر الصيام والإفطار.

يحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، موعد إفطار رابع أيام شهر رمضان المبارك الذي يعقب الأذان مباشرة.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك تحدده هيئة المساحة المصرية، عبر إمساكية رمضان التي تصدرها الهيئة سنويا، وتضم الإمساكية كل محافظات مصر والمدن التابعة لها.

موعد أذان المغرب في دمياط 

وفقا لإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023 يحين الساعة 6:07 مساء، كما تضم إمساكية رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة.

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بقلم شيماء دراز