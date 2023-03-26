رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

شيماء دراز
01:59 م | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

يحل موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر والقرى التابعة لها، الساعة 6:6 مساء.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك يكتسب أهمية كبرى من تحديده لموعد صلاة المغرب وموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الأقصر

يحدد موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك وطوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

تضم إمساكية شهر رمضان 2023 ، بجانب موعد أذان المغرب اليوم، موعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة العيد 2022 في المغرب.. الاحتفال بأول أيام «الأضحى» غدا

موعد صلاة العيد 2022 في المغرب.. وسر اختلاف رؤية الهلال عن باقي الدول

حازم سمير يكشف موعد ومكان عزاء والدته: غدا بعد صلاة المغرب

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المغرب
بقلم شيماء دراز