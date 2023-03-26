موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
شيماء دراز
01:59 م | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023
يحل موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر والقرى التابعة لها، الساعة 6:6 مساء.
موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023
موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك يكتسب أهمية كبرى من تحديده لموعد صلاة المغرب وموعد الإفطار.
موعد أذان المغرب في الأقصر
يحدد موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك وطوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية.
موعد صلاة المغرب في الأقصر
تضم إمساكية شهر رمضان 2023 ، بجانب موعد أذان المغرب اليوم، موعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم.