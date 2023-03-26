يحل موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر والقرى التابعة لها، الساعة 6:6 مساء.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك يكتسب أهمية كبرى من تحديده لموعد صلاة المغرب وموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الأقصر

يحدد موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك وطوال أيام رمضان وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

تضم إمساكية شهر رمضان 2023 ، بجانب موعد أذان المغرب اليوم، موعد أذان الفجر اليوم، وموعد الشروق اليوم، وموعد أذان العصر اليوم، وموعد أذان الظهر اليوم، وموعد أذان العشاء اليوم.