القبض على هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية فساد بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية فساد بمحل اختبائه بمحافظة الجيزة، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

هارب من المؤبد في قضية فساد وظيفي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تواجد (أحد الأشخاص - محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية فساد وظيفي) بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب إدانته في القضية المشار إليها وصدور الحكم عليه وغرامة على جميع المتهمين في ذات القضية مقدارها (181,845 مليون دولار أمريكي - 5,400 مليون يورو) وذلك لقيامه واثنين آخرين في غضون الفترة من عام (2011 حتى عام 2014) باستغلال موقعه الوظيفى بإحدى شركات الطاقة، كونه صاحب الحق في التعامل على حساباتها البنكية فقام بتأسيس شركة خارج البلاد باعتبارها شركة تابعة للشركة جهة عمله بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة سالفة الذكر دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها وإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عمله إلى حساب تلك الشركة بمثل (قيمة الغرامة الموقعة عليهم).

القبض على المتهم الهارب

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمكان اختبائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.