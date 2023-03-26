كشف لغز العثور على جثة متفحمة ببولاق الدكرور.. «استدراج وسرقة»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص «متفحمة» أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجني عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثاني، وقام بالتعدي عليه باستخدام حجر مما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالي، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأنهما أنفقا المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.