انتشال جثة طفل من ترعة وإصابة مهندس في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

انتشل الأهالي جثة طفل من داخل ترعة المختار في قرية إسطال بمركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، فيما أصيب مهندس إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

انتشال جثة طفل من ترعة في سمالوط

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل «يوسف.ر» 8 سنوات، من ترعة المختار في قرية إسطال بمركز سمالوط، بمعرفة الأهالي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات التحريات الأولية تبين أن الطفل مقيم في قرية إسطال وغرق داخل ترعة المختار في ظروف غامضة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

علي جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5748 ج ن ج، ملاكي، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب قرية الشيخ مسعود في مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة عماد فتحي 50 عاما، مهندس، مقيم في محافظة أسيوط، باشتباه كسر بالفقرات، وتم نقله إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.