«الداخلية»: ضبط 69 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 68669 مخالفة مرورية.

ومن بين المخالفات ضبط ما يلي:

- 12060 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 279 مخالفة السير دون تراخيص.

- 24 مخالفة موقف عشوائي.

- 8 مخالفات شروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.