موعد وتفاصيل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، حيث تُعقد في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، على أن يتم الانتهاء من المهام الأدائية يوم الخميس 13 أبريل 2023.

المهام الأداائية للصف الرابع الابتدائي الترم التاني 2023

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، حظر عقد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم التاني 2023، خلال إجازة أيام الأعياد، وتستمر تقييمات الصفوف الأولي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنّ المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول، ويخصص لها 35 درجة لكل مادة توزع «5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي».

تفاصيل عقد المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي

وفي سياق آخر، وجّهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن عقد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم التاني 2023 وفقا للقرار الوزاري 167 وهي كالتالي:-

- يتم عقد المهمة خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقيس المهام الأدائية مدي اكتساب الطلاب للمهارات.

- يوزع المعلم علي الطلاب عدة من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة منها.

- تخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة

- تجرى المهام الأدائية داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي

اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر: المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لـ85 درجة.

اللون الأصفر: المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات ويحتاج إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة.