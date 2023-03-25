وزير التعليم يوجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا للمديريات التعليمية للتأكيد على حسن سير العملية التعليمية.

ووجّه الوزير، بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم للثانوية العامة 2023، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.

متابعة مجموعات الدعم المدرسية

كما تضمن الكتاب الدوري متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة، والاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.

بتصويب الأخطاء

وشدد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم، على التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.