مواعيد المدارس في رمضان 2023 الحكومية والخاصة واليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، مواعيد المدارس في رمضان 2023، ومواعيد حضور وانصراف طلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية، مشيرة إلى أن حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال سيكون الساعة 7 و45 دقيقة وموعد الانصراف الساعة الواحدة و20 دقيقة، أما المرحلة الابتدائية، موعد الحضور الساعة 7 و45 وموعد الانصراف الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

مواعيد المدارس في رمضان 2023

فيما أعلنت بعض المدارس الخاصة، مواعيد المدارس في رمضان 2023 وتعديل مواعيد الحضور والانصراف لجميع الصفوف الدراسية والمراحل التعليمية طوال شهر رمضان، وتقليل ساعات اليوم الدراسي علي أن يكون الخروج في الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت المدارس الخاصة، أن تعديل مواعيد انصراف الطلاب وتقليل ساعات اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، لن يؤثر على خريطة توزيع المناهج الدراسية المقررة خلال شهري مارس وأبريل.

مواعيد المدارس الحكومية في رمضان 2023

وبالنسبة لمواعيد المدارس الحكومية في رمضان 2023، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لم يصدر أي قرارات خاصة بتعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2023 ومواعيد انصراف الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أنّ المدارس والإدارات التعليمية، مسؤولة عن تحديد مواعيد الدراسة في رمضان ومواعيد حضور وانصراف المدارس وفقا لظروف كل مدرسة سواء كانت فترة واحدة أو فترتين «الفترة الصباحية أو الفترة المسائية»، بما لا يؤثر على خريطة توزيع المناهج الدراسية أو سير اليوم الدراسي.

وعن إلغاء امتحانات الشهر خلال شهر رمضان، نفى المصدر، ما يجرى تداوله عن عدم عقد امتحانات خلال شهر رمضان، مؤكدة أن المدارس تستعد لعقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأول لشهر أبريل، بالإضافة إلى عقد المهام الأدائية لطلاب صفوف النقل.