تعليمات عاجلة من التعليم لسد العجز.. وقف النقل والتحويل للمعلمين

وجهت مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات الإدارات التعليمية، بضرورة عدم الموافقة على تحويل أي معلم من معلمي المرحلة الابتدائية إلى أي مرحلة أخرى نهائيا، وعدم نقل معلم الفصل لأي مادة أخرى نهائيا، مع عدم تغيير مسمى وظيفي للمعلم المسكن على المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أخرى.

تفاصيل تعليمات المديريات التعليمية بشأن معلمي المرحلة الابتدائية

وأكدت المديريات في خطابها، أنه سبق التنبيه بذلك، موضحة أنه في حالة ظهور أي موافقة من الإدارة التعليمية على هذا التحويل بدون موافقة صريحة من إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، يحال المتسببين للتحقيق.

ولفتت المديريات، إلى أن ذلك يأتي نظرا لبلوغ عدد كبير من مدرسي التعليم الابتدائي لسن المعاش، ووجود عجز صارخ في مدارس التعليم الابتدائي على مستوى بعض المحافظات.

تعليمات مهمة من تعليم القاهرة بشأن الامتحانات

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عدد من التعليمات المهمة، أولها التأكيد على مراجعة حالة المدارس التي سيتم تجهيزها لإمتحانات النقل والامتحانات العامة، ومتابعة استراحات المعلمين والكنترولات، ولجان التقدير أثناء تصحيح الإمتحانات.

وشددت المديرية، على ضرورة التأكيد على سرعة إعداد الإحصائيات استعداداً للعام المالي 2023-2024، وتجهيز احتياجات المدارس بداية من العام المالى.