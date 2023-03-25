«التعليم» تكشف حقيقة تعليق الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

كشف مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تعليق الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ، موضحًا أنَّ الدراسة في موعدها وأنَّ أي محافظة ترى ضرورة تأجيل الدراسة يوم أو أكثر فهذا القرار يتمّ اتخاذه من قبل المحافظات حسب الظروف وطقس المحافظة.

حقيقة تعليق الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ تعليق الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ، في المدارس قرار يرجع إلى المحافظ، إذ تتخذ كل محافظة القرار الملائم للطقس السائد بها، ولا يسر القرار الذي تتخذ المحافظة خارج نطاق المدارس الواقعة في نطاقها الجغرافي.

مواعيد المدارس الحكومية في رمضان 2023

وعن مواعيد المدارس الحكومية في رمضان 2023، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لم يُصدر أي قرار خاص بتعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2023 ومواعيد حضور وانصراف الطلاب.

ولفتت وزارة التعليم إلى أنّ المدارس والإدارات التعليمية، مسؤولة عن تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2023 حسب ظروف كل مدرسة سواء كانت فترة واحدة أو فترتين «صباحية أو مسائية»، بما لا يؤثر على خريطة توزيع المنهج الدراسي لكل مرحلة أو سير اليوم الدراسي.

وعن إلغاء الامتحانات خلال شهر رمضان 2023، نفت الوزارة ما يتمّ تداوله عن إلغاء امتحانات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن المدارس تستعد لعقد امتحانات شهر مارس الجاري في الأسبوع الأول لشهر أبريل، إلى جانب عقد المهام الأدائية لطلاب صفوف النقل.