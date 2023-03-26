تفاصيل مصرع طفلة غرقا في ترعة بالمنوفية.. «كانت بتغسل سجادة»

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع طفلة تبلغ من العمر 11 عاما داخل ترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

غرق طفلة في الترعة

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين غرق الطفلة «م. ا»، وتبلغ من العمر11 عاما، داخل ترعة العطف، ونجح الأهالي في انتشال جثمانها من الترعة، وبسؤال أسرتها أكدت خلال التحقيقات أن ابنتهم كانت تغسل سجادة وانزلقت قدمها ولا تجيد السباحة ما أدى إلى وفاتها غرقا، ونفت وجود شبهه جنائية حول الوفاة.

وبعد سماع أقوال أسرة الطفلة وعرضها على مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتم تشييع جثمانها وسط حالة من الحزن الشديد من أسرتها وأهالي قريتها.

بلاغ بغرق طفلة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، بمصرع طفلة تدعى «م. ا» 11 عاما، غرقا في إحدى الترع بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 2333 قويسنا، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.