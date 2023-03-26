ضبط 5 أطنان ألبان مجهولة المصدر في مصنع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حمله تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وذلك برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط عده مخالفات وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

ضبط 5 طن شرش لبن مجهولة المصدر

1- تحرير المحضر رقم 1685 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 200 شيكارة شرش لبن زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي وزن 5 أطنان شرش لبن مجهول المصدر.

2- تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر بأرقام 1686و1687 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان.

3- تحرير المحضر رقم 1688 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.