ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2005 قضية مخالفات في مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12832 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و255 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

وجرى ضبط 132 قضية تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص.