انعقاد القمة العربية في الرياض 19 مايو المقبل

قال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية السفير حسام زكي، إنّ من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل، عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة المملكة وإفادة السعودية بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنّ القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار 5 أيام.

يذكر أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الإفريقية في المملكة العربية السعودية.