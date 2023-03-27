مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان

يحرص كثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023، في خامس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، خاصة موعد أذان الفجر لبدء الصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، حيث يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:23 صباحًا ومعه بداية صوم رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023

أما موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023، فيحين في الساعة 12:02 مساءً، بينما يحين موعد أذان العصر في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، 27-3-2023 في الساعة 6:12 مساءً، وموعد أذان العشاء في الساعة 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و15 دقيقة، وتزيد هذه المدة بمرور الأيام.