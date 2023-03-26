بولندا تستقبل 27 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، استقبال حوالي 27 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الفارين من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية في فبراير 2022، إلى 10 ملايين و650 ألف لاجئ.

وأفاد راديو «بولندا» الناطق باللغة الإنجليزية، بأن نحو 27 ألفا و200 شخص غادروا بولندا، أمس السبت، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرا إلى وصول إجمالي عدد العائدين لأكثر من 8 ملايين و760 ألف شخص.

كان المكتب الرئاسي البولندي أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكراني لا زالوا يقيمون في بولندا، بعدما عاد عدد كبير إلى بلاده مرة أخرى خلال الأشهر الماضية.