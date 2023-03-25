بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب حال إمداد أوكرانيا بذخائر مماثلة من الغرب

هدد الرئيس فيلاديمير بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب إن تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب، وفقا لما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيراً إلى أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

واعتبر بوتين أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة.

بريطانيا تزود أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب

وكانت بريطانيا أكدت الاثنين الماضي، أنها ستزود أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب التي تستخدم في الأسلحة لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

ونفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء الماضي، وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة لندن لتزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقال كليفرلي: «لا يوجد تصعيد نووي، الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا، لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».