«الأوقاف» تعلن افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبل.. والإجمالي يتجاوز ألف جامع

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 52 مسجدًا يوم الجمعة 31 / 3 / 2023م، منها 39 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1012 مسجدًا، منها 822 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 190 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

م - المسجد وعنوانه

1. الليثي – سنديسط - زفتى

2. عزبة الوالدة باشا – عزبة الوالدة باشا - قطور

مديرية أوقاف شمال سيناء

م - المسجد وعنوانه

3. الجفجافة - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء

مديرية أوقاف الأقصر

م - المسجد وعنوانه

4. السلام – قرية أبو قليعي - أرمنت

5. أبو بكر الصديق – الريانية - أرمنت

مديرية أوقاف القاهرة

م - المسجد وعنوانه

افتتاحات المساجد

6. عمر بن الخطاب – منطقة 50 فدان – مدينة 15 مايو الإسكان الاجتماعي

مديرية أوقاف مطروح

م - المسجد وعنوانه

7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح

8. أولاد عبد الزين - النجيلة

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

9. السعادة – الغرق – مركز إطسا

10. الراضي – مركز سنورس

11. الدكتور – المظاطلي- مركز إطسا

12. علي محجوب – مركز طامية

13. برغوت – مركز سنورس

14. الرحمة- عزبة حسن شرابي – مركز الفيوم

15. الرحمن – عزبة محجوب يادم – مركز إطسا

16. الفردوس – الغريب – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

م - المسجد وعنوانه

17. العتيق – طهما - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

18. عزبة زويل البحري – حوش عيسى

19. عزبة الهباب – محلة داود - الرحمانية

20. أبو شويشة – دفشو – كفر الدوار

21. عزبة الست الكبير – الكوم الأخضر – حوش عيسى

22. الوليلي – زاوية نعيم – أبو حمص

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

23. السلام – الشيخ عتمان الغربي – مغاغة

24. أولاد علام – الجرنوس – بني مزار

25. الرحمة – عزبة أمين عبد السلام – دروة - ملوي

26. الشيخ موسى – القمادير الطيبة - سمالوط

27. الرحمن – عزبة السيد عزمي – بني مزار

28. خالد بن الوليد – دلجا – دير مواس

29. الكبير – هور – ملوي

30. القشيري – عزبة شاكر أبو عزيز- مطاي

31. الرحمن – قرية عزوز – أبو قرقاص

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

32. آل عبد الحليم - كوم يعقوب – أبو تشت

33. الكبير – كوم يعقوب – أبو تشت

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

الأوقاف تعلن افتتاح 52 مسجدا

34. الحاج علي محمد أبو الحسن – كوم أبو شيل - أبنوب

مديرية أوقاف أسوان

م - المسجد وعنوانه

35. الرحمن – الكرامة – وادي النقرة – عنيبة

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

36. أبو بكر الصديق – غرب طهطا

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م - المسجد وعنوانه

37. تقسيم الشباب – قرية العروبة بغرب الموهوب –مركز الداخلة

مديرية أوقاف الإسكندرية

م - المسجد وعنوانه

38. الرحمن الرحيم – عزبة جمال - التوفيقية - خورشيد

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

39. الشهيد عبد الرحمن صقر- عزبة أم زغيب – منشأة رضوان – أبو كبير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

1. فجر الإسلام – قرية دنديل - ناصر

2. مالك الملك – عزبة السنط – الزيتون – ناصر

مديرية أوقاف السويس

م - المسجد وعنوانه

3. أسامة بن زايد – المستقبل – حي فيصل

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م - المسجد وعنوانه

4. عدن الحكومي – قرية عدن - مدينة باريس

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

5. العساكرة – قرية تونس – مركز سوهاج

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

6. البهي الكبير – ايتاي البارود

7. عيسى أبو شهبه – مدينة دمنهور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

8. التوبة – القنطرة – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

9. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

10. مسجد الزاوية - سيلا الغربية - مطاي

مديرية أوقاف الدقهلية

م - المسجد وعنوانه

11. النور – الربيعة - دكرنس

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م - المسجد وعنوانه

12. الكبير – الضبعة

13. أبو بكر الصديق - النجيلةالأدعية المستحبة عند السحور في رمضان

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