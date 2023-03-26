8 إجراءات من محافظة القاهرة للرقابة على السلع وضبط الأسواق

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أهمية دور مديرية التموين بمحافظة القاهرة، مع تكثيف الرقابة والحملات لمتابعة عمل المحلات والأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، واتباع إجراءات عدة؛ لمتابعة عمل الأسواق والرقابة على السلع ومواجهة أي تلاعب ومن الضوابط والإجراءات التي أقرتها المديرية وفق تقرير لها ما يلي:

- تلقي شكاوى المواطنين على أرقام 27420025، 27420019، 27420037،27420038.

- استمرار حملات الرقابة من المديرية وإدارات التموين على مختلف الأنشطة خاصة المخابز والمجمعات ومحلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، والعمل على تحقيق الالتزام وضبط المخالفات على الأسواق.

- متابعة منافذ معارض السلع للتأكد من مطابقة الأسعار الخاصة بالسلع ومتابعة صلاحيتها وعدم احتكار السلع، ومواجهة السلع مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية.

إجراءات عاجلة لمواجهة المشكلات

- التأكد من توافر السلع الغذائية والعمل على استقرار حالة السلع في الأسواق واتخاذ إجراءات فورية؛ للقضاء على أي مشكلة.

- التفتيش والفحص والمرور على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية وضبط المخالفات من خلال لجنة مشتركة من مديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والإدارات التموينية وإدارة المحلات وعضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة وعضو من الرقابة.

غرف عمليات بكل إدارة تموين

- وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموين بالأحياء تعمل الثانية ظهرا حتى الثامنة ومن الثامنة مساء حتى 12 منتصف الليل في أيام العمل الرسمية، أما في العطلات تعمل من 8:30 صباحا حتى 2:30 ظهرًا ومن الثانية ظهرًا حتى الثامنة ومن الثامنة مساء حتى الـ12 منتصف الليل لتوجيه الحملات وتلقى البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

- وضع مفتش مقيم بكل مستودع ومجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع

- زيادة حصة محافظة القاهرة إلى مليون و190 ألفا و252 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتجارية.