خطة «تموين القاهرة» لتوفير السلع بأسعار مخفضة والحد من التلاعب

أكدت مديرية التموين بمحافظة القاهرة مراعاة مواعيد تشغيل المخابز البلدية فى شهر رمضان فى المناطق التى يكثر بها وجود الأخوة المسيحيين، ومتابعة حركة الدقيق أولا بأول بالمطاحن للتأكد من توافر الدقيق وبالتالى الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، وتكثيف حملات بصفة يومية من الرقابة التموينية والإدارات الفرعية على المخابز بالفترات الصباحية والمسائية.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشارت المديرية في تقرير لها، إلى متابعة احتياجات المواطنين من الدقيق الفاخر الحر، خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان حيث يتم عرض كميات كبيرة من الدقيق الفاخر عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنافذ توزيع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام حيث يتم طرح كميات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات بسعر 17 إلى 20 جنيها للكيلو بخلاف الكميات الكبيرة المطروحة لدى تجار القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالأسواق والسلاسل الكبرى ويتوافر بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،علاوة على طرح كميات كبيرة من الأرز المعبأ والمكرونة .

توفير اللحوم بأسعار مناسبة

وفيما يتعلق باللحوم ،أشارت مديرية التموين فى تقرير لها إلى أن الشركة القابضة تطرح كميات من السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق ومنها اللحوم المستوردة المجمدة بسعر 120-130 جنيها للكيلو، واللحمة الكندوز بسعر 165 - 185 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى وجود منافذ متحركة للبيع بالميادين تتبع الشركة القابضة النيل والأهرام ووزارة الزراعة لبيع اللحوم بكل أنواعها والدواجن والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والخضار والفاكهة إلى جانب شوادر تابعة إلى محافظة القاهرة فى المناطق الأربع للحد من أى محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضح أنه جار رقابة الباعة الجائلين للسلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والالتزام بحمل الشهادات الصحية وأخذ العينات للفحص والتحليل والإعلان عن الأسعار.