محافظة القاهرة تعلن خطة العروض الثقافية خلال شهر رمضان.. تنطلق الأحد

أعلنت محافظة القاهرة، خطة مديرية الثقافة بالعاصمة خلال أيام شهر رمضان، والأنشطة الثقافة المتنوعة والعروض لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام الشهر المبارك، إذ تنطلق فعاليات العروض يوم الأحد المقبل.

- 4 رمضان.. حوار عن التسامح والمحبة في قصر ثقافة منشأة ناصر، ورشة حكي عن عيد الأم بالعرائس بمدرسة عزيز أباظة.

- 6 رمضان.. ندوة عن رمضان والطمأنينة الداخلية في قصر ثقافة روض الفرج.

- 7 رمضان.. ورشة عمل زينة رمضان من الورق الملون في قصر ثقافة الأسمرات، وعرض فرقة السلام للموسيقى العربية دخل قصر ثقافة السلام.

- 8 رمضان.. ورشة حكي عن قصص الأنبياء في قصر ثقافة منشأة ناصر، وندوة عن بناء العلاقات الأسرية وصلة الرحم في المكتبة الثقافية بالمعادي، وورشة معلقة رمضانية من الناصبيان وخيط الخيش داخل قصر ثقافة مصر الجديدة، وعرض فرقة القاهرة للموسيقى العربية داخل قصر ثقافة الأسمرات.

- 9 رمضان.. فرقة شبين القناطر غناء شعبي داخل قصر ثقافة الأسمرات.

- 10 رمضان.. محاضرة عن التسامح ونبذ العنف داخل قصر ثقافة الأسمرات، وفرقة القاهرة للموسيقى العربية في قصر ثقافة روض الفرج.

- 11 رمضان.. محاضرة عن وظائف شهر رمضان داخل قصر ثقافة السلام، ورشة حكي عن أشهر ملكات في التاريخ في مدرسة عزيز أباظة، وعرض فني للاحتفال بيوم اليتيم داخل قصر ثقافة السلام، ورشة حكي عن الصوم بالعرائس في قصر عين حلوان، وكورال أطفال السلام في قصر ثقافة السلام ، وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية داخل قصر ثقافة روض الفرج.

ذكرى الانتصارات

- 12 رمضان.. حوار عن ذكرى الانتصارات في بيت ثقافة المرج، عمل لوحة تصوير من الألوان المائية عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في بيت ثقافة المقاولين العرب، فرقة كورال روض الفرج لذوي الهمم في قصر ثقافة روض الفرج.

التغذية السليمة

- 13 رمضان.. محاضرة عن التغذية السليمة خلال الشهر الكريم في قصر ثقافة حلوان، وحوار بعنوان قمر الدين أطباق نورانية من سيرة سيد البرية في قصر ثقافة حلوان، وفرقة القاهرة للموسيقى العربية في بيت ثقافة نادي الشمس، وفرقة السلام للموسيقى وتنورة في قصر ثقافة 15 مايو ، ورشة عمل مجسم لفانوس في بيت ثقافة المرج.