عضو بـ«التنسيقية» تطالب بتطبيق نسبة توظيف 5% من ذوي الهمم بمراكز الشباب

طالبت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببذل المزيد من الجهد من قبل وزارة الشباب لدعم ذوي الإعاقة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأشارت الفقي، إلى ضرورة تطبيق وزارة الشباب نسبة التوظيف 5% لذوي الإعاقة المنصوص عليها بالقانون، قائلة: «لو في إتاحة لزيادة هذه النسبة يكون أفضل نظرا لأن أصحاب القدرات الخاصة لديهم طاقات جيدة جدا».

وقالت النائبة راجية الفقي: «ذوو الإعاقة متميزين جدا في الرياضة، لذلك يجب توفير لغة الإشارة داخل مراكز الشباب لتعليمهم لغة الإشارة للتواصل والتعامل».

وطالبت الفقي، بإعفاء المعاقين من رسوم الاشتراك بمراكز الشباب، كما اقترحت توفير مراكز للحرف اليدوية داخل مراكز الشباب لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة.