توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى في قافلة مجانية بكفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ ومكتب مشروعات الأورمان، اليوم الأحد، رابع أيام شهر رمضان المبارك، في تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجاً.

بدأت القافلة فى تمام الساعة التاسعة صباحأ، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك».

توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى من قرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، وقرية السيد البدوي بمركز مطوبس، وقرية البنايين بمركز البرلس، ومدينة فوه، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، وذلك استمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية

ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح «شعبان» أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، بينها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».