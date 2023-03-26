مسلسل الكتيبة 101.. هل تتطور العلاقة بين الرائد «نور» والدكتورة «آمنة»؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الثالثة للمسلسل، حيث نجح الرائد نور صلاح العزب في تنفيذ مداهمة للإيقاع بأحد العناصر الإرهابية التي كانت وراء تفجير كمين كرم القواديس، ونجح رجال المهمة في ضبط مجموعة من الأسلحة والعبوات الناسفة، لكنّ العملية أسفرت عن استشهد سالم نجل الشيخ موسى الذي يؤدي دوره خالد الصاوي.

ويتابع المقدم خالد الذي يؤدي دوره الفنان آسر ياسين، في أحداث مسلسل الكتيبة 101، التحقيقات للوصول إلى الخلية التكفيرية بمساعدة الشيخ موسى داخل سيناء، أمام الخطة التي يضعها زعيم التنظيم في استقدام عدد كبير من المهاجرين وتدريبهم على استخدام الأسلحة للوقوف أمام الجيش المصري.

مسلسل الكتيبة 101.. القبض على الإرهابي أبو عمار

ويُتوقع أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة توطيد العلاقة بين الرائد نور والطبيبة «آمنة»، التي تؤدي دورها الفنانة ميرنا نور الدين، والتي تعمل في القوافل الطبية في سيناء، وذلك بعد تعارفهما الأول في الحلقة الثانية.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما: عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، وأحمد عبد العزيز، وميرنا نور الدين.