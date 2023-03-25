مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. الجيش يكتشف 7 أنفاق بعد حادث كرم القواديس

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3، نجاح عملية «عمارة» التي قام بها رجال الكتيبة 101 للإيقاع بمخططي حادث كمين كرم القواديس، والسيطرة على النفق الذي كانت تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختباء وتخزين السلاح.

تسببت ضربة الجيش في إفقاد أعضاء الخلية الإرهابية توازنهم ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3؛ إذ نجح الجيش في اكتشاف 7 أنفاق بعد حادث كرم القواديس، ما دفعهم للبحث عن إنشاء أنفاق جديدة لاستيعاب المهاجرين الذي يسعون إلى استقطابهم وتدريبهم على شحنة صواريخ جديدة بدلاً من التي اكتشفها الجيش المصري.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

ويتولى المقدم خالد الذي يقوم بدوره آسر ياسين، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3، التحقيق مع أبو عمار أحد عناصر الخلية الإرهابية ومخططي الحادث بعد القبض عليه، ويخبره بكل المعلومات التي يعرفها عنه وعن التدريبات التي تلقاها، وينجح في إقناعه خلال التحقيقات أن زعيم الخلية المنضم لها وهو الذي قام بتسليمه إلى رجال الأمن ليحصل منه على كل المعلومات التي تساعده على الإيقاع بأعضاء التنظيم المنضم له.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف

مسلسل الكتيبة 101 يلقي الضوء على بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب داخل سيناء، في فترة تعتبر هي الأصعب، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ويضم في بطولته كلاً من عمرو يوسف وآسر ياسين، بجانب مجموعة ضخمة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب.